Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri', 24 mahallede 20 binden fazla çocuğu eğlenceli etkinlikler ve gösterilerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini keyifli ve verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri' sona erdi.

Yaz boyunca çocukları eğlence ve çeşitli oyunlarla buluşturan şenliğin son durağı, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı oldu. Ücretsiz gerçekleştirilen şenliğe yoğun ilgi gösteren minikler, eğlence ve oyun dolu unutulmaz bir gün yaşadı. Halat çekme, su taşıma, çember çevirme, yumurta taşıma, ip atlama, mendil kapmaca ve drama etkinlikleriyle geleneksel oyunları deneyimleyen minikler; Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileriyle de keyifli vakit geçirdi. Yıldırım Belediyesi tarafından yaz boyunca 24 mahallede gerçekleştirilen Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri, 20 binden fazla çocuğu eğlence ve oyun dolu etkinliklerle buluşturdu.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların sosyal gelişimini destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'da hizmet önceliği her zaman çocuklar ve gençlerimiz oldu. Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri ile hem evlatlarımızın keyifli vakit geçirmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağladık. 24 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz şenliklerde 20 binden fazla çocuğumuzun yüzündeki mutluluğa ortak olduk. Evlatlarımızın yüzünün güldüğü ve geleceğe güvenle bakabildiği bir kent inşa etmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık olmaya devam edecek' dedi.