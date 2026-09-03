Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, göreve başlamasının ardından saha çalışmalarına hız verdi. Meral, Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da merkezde görev yapan sağlık personeliyle Aziziye'de bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Meral, yürütülen çalışmalar, hizmetlerin işleyişi, başvuru ve hasta yoğunluğu ile vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini dinleyen Meral, sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞLARLA DA GÖRÜŞTÜ

Ziyaret sırasında merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Meral, vatandaşların görüşlerini dinleyerek yakından ilgilendi. Saha çalışmalarına önem verdiklerini belirten Meral, amaçlarının sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçları doğrudan tespit etmek ve Erzurum'da vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak olduğunu ifade etti.

Meral'in önümüzdeki süreçte de sağlık tesislerine yönelik ziyaretlerini ve saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.