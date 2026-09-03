Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Genel Tekrar Kampı yoğun katılımla tamamlanırken, açılışa katılan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu gençlere başarı dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sunan projelerine bir yenisini daha ekleyerek 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar için düzenlediği ücretsiz 'KPSS Genel Tekrar Kampı'nı başarıyla sonuçlandırdı.

Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, sınav maratonundaki adaylardan yoğun ilgi gördü. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, kampın açılış programına katılarak gençlerle ve adaylarla bir araya geldi.

Sınav stresini azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Çavuşoğlu, adayların uzun süredir verdiği emeklerin karşılığını alabileceği verimli bir süreç diledi.



ÇAVUŞOĞLU: 'GELECEK KAYGINIZIN FARKINDAYIZ, YANINIZDAYIZ'

Şehri sanatla, sporla ve eğitimle hep birlikte güzelleştireceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, gençlerin yaşadığı kaygılara dikkat çekerek, 'Şehrimizde ve ülkemizde gençlerin mutluluklarının, umutlarının ve hayallerinin her geçen gün azaldığının, yarınla ilgili kaygılarının büyüdüğünün farkındayız; umut ediyoruz ki birlikte dayanışarak bu günleri de atlatabiliriz ve yarın o güzel günlerde bizleri de hatırlayacağınız hoş bir anı bırakırız' dedi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, tüm katılımcılara yaklaşan sınavda başarı dileklerini ileterek adayların verdiği emeklerin karşılığını alabileceği verimli bir sınav süreci diledi.



ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN KAPSAMLI EĞİTİM

İki gün süren ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyonda, alanında uzman eğitimciler adaylara rehberlik etti. Yoğunlaştırılmış program dahilinde adaylar; Tarih dersinde Güven Özbek, Vatandaşlık dersinde Zerrin Kaya, Türkçe dersinde Suna Akyol ve Coğrafya dersinde Furkan Aysal'ın sunumlarıyla eksiklerini tamamlama ve konuları pekiştirme fırsatı buldu.



ADAYLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Sınav öncesinde kritik bilgilerin aktarıldığı ve soru çözüm tekniklerinin paylaşıldığı genel tekrar kampı, adaylardan tam not aldı. Katılımcılar, sınav öncesi moral ve motivasyon depoladıklarını belirterek Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na sundukları bu anlamlı destekten dolayı teşekkür etti.