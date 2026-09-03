Giresun Belediyesi, kent genelinde altyapı, yol ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahalle ve bölgelerde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

GİRESUN (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İlhan Özdemir Devlet Hastanesi yanında bulunan Safir Sitesi yolunda taş duvar ve yol genişletme çalışması yürütülüyor. Çalışmayla birlikte yolun daha kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Samanlıkkıranı Mahallesi'nde ise, perde duvar çalışması gerçekleştiren ekipler, yol ve çevresindeki alanlarda gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Ekiplerin bir diğer çalışma noktası da Aksu Mahallesi'nde Telekom yanında bulunan yol oldu. Burada yürütülen yol genişletme çalışmasıyla ulaşımın daha elverişli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de Aksu Balıkçı Barınağı yanında yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında 600'lük borular kullanılarak yağmur suyu hattı oluşturuluyor.

Giresun Belediyesi ekiplerinin, şehir genelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarına program dahilinde devam edeceği belirtildi.