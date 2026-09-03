Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca Topçu Mahallesi'nde tamamladığı proje ile içme suyu altyapısının hem güzergâhını hem de taşıma kapasitesini iyileştirdi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Topçu Mahallesi'nde içme suyu şebekesini daha güçlü ve dengeli hale getirmek için 4 bin metrelik hattı yeniledi. İki etap halinde yürütülen projenin ilk etabında bin 800 metrelik hat ikinci etabında ise 2 bin 200 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Topçu Mahallesi yeni içme suyu hattı ile kayıpsız ve kesintisiz içme suyu ile buluşturuldu.

İki etap halinde gerçekleştirilen 4 bin metrelik projenin tamamlanmasıyla abonelere daha güçlü bir şebeke üzerinden kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

HAT YENİ GÜZERGÂHA TAŞINDI

Çalışmanın ilk etabında vatandaşlara ait parsellerden geçen altyapı ağı kamusal alana taşınarak olası durumlarda müdahale süreci kolaylaştırıldı. Bin 800 metrelik ilk etabın ardından ekipler çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürerek 2 bin 200 metrelik ikinci etap çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DA ARALIKSIZ ÇALIŞMA İLE HIZLA TAMAMLANDI

Topçu Mahallesi'nin yenilenen 4 kilometrelik içme suyu altyapısı ile bölgede yaşanan su kayıplarının da önüne geçildi. Böylelikle basınç ve yoğun kullanılan dönemlerde yetersiz gelen içme suyu bölge abonelerine kesintisiz şekilde ulaştırılmaya başlandı.

YENİLENEN HAT İLE GELECEK SU İHTİYACI DA GÜVENCE ALTINDA

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Kaynarca Topçu Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında kapasitesi yetersiz gelen içme suyu ağını kısa sürede yeniledik. İki etap şeklinde tamamladığımız proje kapsamında bölgenin geleceğini de düşünerek 4 kilometrelik altyapı ağını geniş çaplı borularla inşa ettik. Böylelikle nüfusu her geçen gün artan mahallemizin gelecek içme suyu için güvence oluşturduk' ifadeleri kullanıldı.