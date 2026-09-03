Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar kutsal topraklara gidememiş büyüklerimize ve gazilerimize yönelik hayata geçirdiği 'Vefa Umresi' projesinde üçüncü kafile noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

KONYA (İGFA) - Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve büyük takdir gören 'Vefa Umresi' projesinde üçüncü kura çekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle üçüncü kafilede umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek büyüklerimiz ve gazilerimiz belirlendi.

Kura çekimi öncesinde programa katılan vatandaşlara proje hakkında bilgi verilirken, katılımcılar heyecanla kura sonuçlarını bekledi.

Kura sonucunda isimleri belirlenen vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kutsal topraklara gitme hayali kuran büyüklerimiz ve gazilerimiz, isimlerinin açıklanmasının ardından büyük mutluluk yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜYÜKLERİMİZDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Kutsal yolculuğa çıkma hakkı kazanan vatandaşlar, yıllardır kurdukları umre hayalinin gerçeğe dönüşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.

İsimlerinin açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, kendilerine bu anlamlı imkanı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Vefa Umresi' projesinde kutsal yolculuğa gitmeye hak kazanan vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeye 'vefaumresi.konya.bel.tr' internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.