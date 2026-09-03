Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Yaz Mahalle Şenlikleri, Akpınar Mahallesi'nde çocukların ve vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin yaz mevsimine renk katmak, çocukların tatil dönemini eğlenceli etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak ve mahalle sakinlerini aynı ortamda buluşturmak amacıyla düzenlediği 'Yaz Mahalle Şenlikleri', Akpınar Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Akpınar Parkı'nda kurulan etkinlik alanı, özellikle çocukların neşeli kahkahalarıyla hareketlendi. Aileleriyle birlikte şenliğe gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli oyun parkurlarında doyasıya oynayarak enerjilerini attı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan 'Temiz Orkestra' ise etkinlikte sahne alarak mahalle sakinlerine keyifli bir konser sundu. Sevilen şarkıların seslendirildiği konser sırasında parkı dolduran vatandaşlar müziğin ritmine eşlik etti. Kimi vatandaşlar şarkıları hep birlikte söylerken, kimi vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenerek şenliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

KEYİF VE EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞANDI

Yaz akşamının sevincine ortak olan Osmangazi Belediye Meclis Üyeleri Bülent Akça ve Cemile Yılgör, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın vizyonerliğinde ilçenin tüm mahallelerinde çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, geceyi şarkılarıyla renklendiren 'Temiz Orkestra' için alkış tuttu. Sosyal etkinliklerin önemine değinen Akpınar Mahalle Muhtarı Sevgi Gültekin, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, 'Temiz Orkestra, Bursa'nın en ünlü orkestrası. Onlar Osmangazi Belediyesi'nin temizlik işleri ekibi, bizim sahada elimiz, kolumuz' diye konuştu.

Akpınar Mahallesi sakinleri de, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bu özel akşam için teşekkürlerini ileterek, çok keyifli ve eğlenceli dolu bir yaz akşamı geçirdiklerini dile getirdi.