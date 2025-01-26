Sakarya Büyükşehir Belediyesi ara tatil döneminde birbirinden eğlenceli programlarla minikleri yalnız bırakmıyor. Programlar kapsamında SGM’de sahnelenen “Gizemli Bavul” adlı tiyatro oyunuyla minik katılımcılar oldukça keyifli zamanlar geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil döneminde miniklere yönelik programlar hızla devam ediyor.

Son olarak Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) sahnelenen “Gizemli Bavul” adlı tiyatro oyunuyla minik izleyiciler oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli tiyatro oyunu, renkli karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle büyük ilgi gördü. 3-9 yaş grubuna hitap eden Gizemli Bavul oyunu, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirirken, aynı zamanda onlara önemli mesajlar verdi.

Yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın ara tatil döneminde zamanlarını daha keyifli ve daha verimli kullanmaları adına programlarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’nde sahnelenen Gizemli Bavul oyunu minik izleyicilerimizle buluşturulmuştur. Çocukların hem eğlenmeleri hem de öğrenmelerini amaçladığımız programlarımız farklı aktivitelerle devam edecektir” denildi.