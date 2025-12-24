Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda öğrencilerin sınav sürecini daha verimli ve planlı bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla destekleyici çalışmaların hayata geçirilmesi planlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen görüşmelerde veliler; öğrencilerin derslerdeki mevcut durumları, sınavlara hazırlık süreçleri ve genel akademik performansları hakkında öğretmenlerden detaylı bilgi aldı. Toplantılar boyunca öğrencilerin güçlü yönleri ve gelişime açık alanları ele alınarak velilerle paylaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini esas alan İzmit Belediyesi, Çınar Akademi bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik kapsamlı bir veli toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantılarla veliler, çocuklarının akademik gelişim süreçlerini yakından takip etme ve ders öğretmenleriyle birebir görüşme fırsatı buldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.