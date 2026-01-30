Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), toplum sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olan su yönetimi konusunda geleceğin hekimlerini bilgilendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı stajı saha gezisi kapsamında şehrin su ve atık su yönetim merkezlerini ziyaret etti.

TEMİZ SU VE ÇEVRE SAĞLIĞI YERİNDE İNCELENDİ

Geleceğin sağlık neferleri, düzenlenen gezi kapsamında iki kritik tesisi mercek altına aldı. İlk durak, şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı ve uluslararası standartlarda arıtıldığı Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi oldu. Burada suyun kaynaktan musluğa uzanan güvenli yolculuğuna tanıklık eden öğrenciler, su hijyeninin salgın hastalıkları önlemedeki rolünü sahada gözlemledi.

EVSEL ATIK SULARIN ARITILMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Gezinin ikinci bölümünde ise Karaman Atıksu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Hekim adayları evsel atık suların çevreye ve insan sağlığına tehdit oluşturmadan nasıl arıtıldığını, doğanın dengesinin nasıl korunduğunu uzmanlardan dinledi.