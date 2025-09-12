Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi, TEKNOFEST 2025 finallerinde üç projeyle İstanbul'da yarışacak. Yapay Zeka ve Akıllı Ulaşım projeleriyle tanına öğrenciler Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı makamında ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - İstanbul'da düzenlenecek olan #TEKNOFEST 2025 finallerine 3 projeleriyle katılmaya hak kazanan Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencileri; Okul Müdürü Zafer Levent Soyhan ve Okul Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dr. Fatih Küslü ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'a ziyarette bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının etkili ve güçlü bir şekilde uygulanabilmesi için proje çalışmalarının önemini vurgulayan Bakırtaş, okul öğrencilerini tebrik ederek 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan #TEKNOFEST2025 finallerinde öğrencilere başarılar diledi.

Hatırlanacağı gibi Çekirdekten Girişimci Proje Yarışmasında "Beyin Tümörünün Yapay Sinir Ağı Modelleriyle Tespitine Yönelik Karar Destek Sistemi" projesiyle Birincilik Ödülü'ne layık görülen Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencileri Genç Yazılımcı Proje Yarışması"nda Birincilik Ödülü almışlardı.