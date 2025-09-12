Bakırköy Belediyesi, Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri’nin yeni döneme başlamasıyla birlikte “Okula Dönüş Şenliği” düzenledi. Programa katılan Başkan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu miniklerle renkli anlar yaşadı. İlçedeki 8 çocuk bakımevi ise 3-5 yaş arası 520 çocuğa zengin öğrenme ortamları sunmaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevleri’nin yeni döneme başlamasıyla birlikte, “Okula Dönüş Şenliği” düzenledi.

Minikler için düzenlenen programda kukla, maskot ve balon gösterilerinin yanı sıra alanda bulunan şişme oyun alanlarında minikler gönüllerince eğlendi. Etkinlikte ayrıca gün boyu çocuklar için patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapılırken, ailelere de su ve çay ikramı da yapıldı.

Programa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, miniklerle renkli anlar yaşadı. Güzel bir dönem temennisinde bulunan Başkan Ovalıoğlu, ailelerin de talep ve önerilerini dinledi. İlçe genelindeki 8 çocuk bakımevi, 3-5 yaş arası 520 çocuğu bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekleyen zengin öğrenme ortamları ile buluşturacak.

Okula Dönüş Şenliği’nde konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Sevgili çocuklar; Bugün burada sizler için çok güzel bir etkinlik hazırladık. Değerli aileleriniz de bugün sizinle beraber. Bakırköy Belediyesi bünyesindeki 8 tane Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevimiz 2025-2026 döneminde sizlerle, yeni öğrencileriyle bugün tekrar kapılarını açıyor. Bu yıl sizin için oyunlarla, şarkılarla, bol kahkahalı günlerle dolu olacak. Yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni şeyler öğrenecek ve birlikte büyüyeceksiniz. Sizlerin gözlerindeki mutluluk bizlere güç veriyor. Hepinizin yolunun açık, geleceğinizin aydınlık olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerime, emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yönetimdeki arkadaşlarıma ve sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.