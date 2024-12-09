Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sonbahar doğa yürüyüşlerinin son adresi Göktepe-Kömürlük Parkuru oldu. Sonbaharın eşsiz renkleri arasında yürüyüş ve egzersiz yapan katılımcılar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri programı, sonbahar döneminin son rotasında yolculuğa çıktı. Büyükşehir’in en çok memnuniyet oluşturan ve gelenek haline gelen yürüyüşlerin sonuncusu Adapazarı Göktepe-Kömürlük Parkuru’nda gerçekleştirildi.

10 kilometrelik parkur

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki parkurda yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, sonbaharın eşsiz renkleri arasında keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Uzman rehberler eşliğinde yapılanyürüyüşte egzersizler yapan tabiat tutkunları, farklı destinasyonlar keşfederek bu anlamlı günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

“Yeni rotaları sabırsızlıkla bekliyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir süredir devam ettirdiğimiz sonbahar doğa yürüyüşleri, Göktepe Kömürlük Parkuruyla sona ermiştir. Programlar kapsamında 6 hafta boyunca farklı bölgelerde düzenlediğimiz yürüyüşlerimize toplamda 750 vatandaşımız katılım sağlamıştır. Yeni rotaların oluşturulmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.