Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bahçelievler projesinin örnek dairesini ve bahçesini gezerek tanıtımını yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bahçelievler Projesi, düzenlenen tanıtım programıyla görücüye çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, örnek daireyi ve bahçeyi gezerek projenin sunduğu imkanları vatandaşlara anlattı.

Proje kapsamında 65 metrekare bahçe alanı, 15 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanına sahip konutlar yer alıyor. Gaziantep'in köklü piknik kültürünü modern yaşam standartlarıyla buluşturan Bahçelievler, ailelerin hafta sonu ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

'BİR AİLENİN HAFTA SONU İHTİYACI OLAN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ'

Projenin iç ve dış donatıları hakkında bilgi veren Şahin, 100 metrekare brüt, 30 metrekare kapalı alana sahip konutların ailelerin tüm ihtiyaçlarına yanıt vereceğini dile getirerek, şunları aktardı:

'Gördüğünüz gibi önek dairemizde geliyorsunuz bir oturma grubumuz var. Rahat bir şekilde ailece oturabiliyorsunuz. Burada bir mutfak tezgahımız var. Mutfak tezgahımızda bir ailenin ihtiyacı olan ne varsa onu yapabilecek, işte çamaşır makinesinden buzdolabına sistemimiz var. Burada bir ıslak zeminimiz var, duş yerimiz, tuvalet lavabo kısmımız var.'

'Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ne var başkanım diyeceksiniz? Dışarıda küçük bir bostanımız var. Bu küçük bostanımızın içerisinde hafta sonu bir yağlı köfte yaptığında veya bir kebap yaptığında sana ne lazım? Patlıcan lazım, patlıcan kebabına veya bir söğürme, ali nazik yapacaksın, söğürme lazım, buradan biberini alabiliyorsunuz. Bunlar dolmalık Antep biberi, dolma yapacaksanız taze biber dolmasını buradan alabiliyorsunuz. Domateslerimiz, sof domatesimiz kıpkırmızı bizi bekliyor.'



'HUZUR EVİ, MUTLULUK EVİ'

Bahçelievlerin mahremiyet ve komşuluk ilişkilerini ön planda tutan bir mahalle kültürü sunduğunu vurgulayan Şahin, projenin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Ve geliyoruz ağaçlarımız, çiçeklerimiz, menekşelerimiz... Her evde olmazsa olmazımız mangalımız, kebabımız... Dönemsel olarak hangi kebabı yapıyorsak bu kebabı yapacak altyapımız var. Geldiğinizde çok güzel bir mekan sizi karşılıyor. Bir ailenin ihtiyacı olan, hafta sonu gelip bahçelerde kalacağı, gökyüzüne bakacağı, yıldızları seyredeceği, ailece sohbet edeceği bir huzur... Bahçelievler huzur evi, Bahçelievler mutluluk evi.'

'1 YIL İÇERİSİNDE 5 BİN KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ'

Çalışmaların hızla devam ettiğini ve yeni etapların müjdesini veren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

'Çok hızlı bir şekilde bu çalışmayı tamamlayacağız ve bir yıl içerisinde 5 bin konutumuzu inşallah teslimini yapmış olacağız. Hem şehrimize hem ülkemize bu örnek projeden dolayı tebrik ediyorum. Allah tadıyla oturmayı nasip etsin. Kuraya çekip katılanları tebrik ediyorum ama kurada çıkmayanlara da merak etmesinler, biz yeni bahçeli evler yapmak için imar bölümümüzde nereler uygun onları çalışıyoruz. Yeni bahçeli evleri etap etap vatandaşlarımızla söyleyeceğiz ve onların da taleplerini karşılamaya devam edeceğiz.'