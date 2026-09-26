MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü olarak anılan Sarallar ve Şahinler grupları arasında yıllardır devam eden husumetin sona erdirilmesi amacıyla Ankara'da gerçekleştirilen buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gün boyunca kulislerde konuşulan görüşmenin ardından MHP'nin resmi X hesabından paylaşılan toplu fotoğraf, siyasetin ve kamuoyunun en çok tartışılan gündemlerinden biri haline geldi.

Partinin paylaşımında, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" ifadeleri kullanıldı.

22 yıllık husumetin ardından kritik buluşma

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki gerilim yaklaşık 22 yıldır farklı soruşturmalara ve silahlı olaylara konu olan bir geçmişe sahip. Son dönemde tarafların yeniden temas kurduğu, Bahçeli'nin öncülüğünde Ankara'da düzenlenen yemekli toplantıyla husumetin sona erdirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in kaynaklarına dayandırdığı bilgiler doğrultusunda iki tarafın da uzlaşmaya hazır olduğu aktarılmış, toplantının ardından ortak bir barış mesajı verilmesi beklenmişti. Günün ilerleyen saatlerinde MHP'nin resmi paylaşımı, buluşmanın gerçekleştiğini ortaya koydu.

MHP paylaşımı tartışmaları beraberinde getirdi

MHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımın ardından sosyal medyada farklı değerlendirmeler yapıldı.

Bir kesim, yıllardır devam eden husumetin sona erdirilmesini "toplumsal barış" açısından olumlu bir adım olarak yorumlarken, başka kesimler ise organize suç örgütü olarak anılan isimlerin siyasi parti genel merkezinde ağırlanmasını eleştiren paylaşımlar yaptı.

"Terörsüz Türkiye" söylemiyle benzer çerçeve

Bahçeli'nin son iki yılda kamuoyunda en fazla ses getiren çıkışlarından biri, PKK'nın silah bırakmasına yönelik "Terörsüz Türkiye" söylemi olmuştu. MHP yönetimi son aylarda farklı açıklamalarında "çatıştıran değil kardeşliği büyüten" bir anlayışı vurgularken, Sarallar-Şahinler buluşmasının da kamuoyunda bu söylem çerçevesinde değerlendirildiği görüldü.

Sedat Şahin detayı yeniden gündemde

Şahinler grubuyla anılan Sedat Şahin'in daha önce cezaevinden tahliye olduktan sonra Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş olması da yeniden gündeme taşındı. O ziyaret, bugünkü buluşmanın ardından geçmişteki temasların yeniden tartışılmasına neden oldu.

Süreç yakından izlenecek

Ankara'daki buluşmanın ardından taraflardan kapsamlı ortak bir açıklama yapılmadı. Ancak MHP'nin resmi paylaşımı, görüşmenin gerçekleştiğini teyit eden ilk kurumsal açıklama olarak kayıtlara geçti. Bundan sonraki süreçte iki grup arasındaki uzlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı ve yeni açıklamaların gelip gelmeyeceği yakından takip edilecek.