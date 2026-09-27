2. Osmangazi Kitap Günleri, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ünlü yazar Ahmet Ümit'in konuk olduğu programda yoğun katılım dikkat çekerken, imza etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği 2. Osmangazi Kitap Günleri, ikinci gününde de birbirinden değerli yazarları ve kitapseverleri Osmangazi Meydanı'nda buluşturdu. Farklı yayınevlerinin stantlarının yanı sıra söyleşi ve imza etkinliklerinin de düzenlendiği kitap günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın ikinci gününün en önemli konuklarından biri ise polisiye edebiyatın usta kalemlerinden Ahmet Ümit oldu.

Ünlü yazar, 'Uygarlıkların Beşiği Anadolu' başlıklı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini, farklı medeniyetlerin bu topraklarda bıraktığı izleri ve kültürel birikimi ifade eden Ahmet Ümit, konuşmasında Bursa'ya da özel bir parantez açarak, kentin zengin tarih içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

BAŞKAN AYDIN'DAN AHMET ÜMİT'E PLAKET

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ahmet Ümit ile bir araya geldi. Başkan Aydın, Osmangazi Kitap Günleri'ne katılarak Bursalılarla ve kitapseverlerle buluşmasından dolayı Ümit'e teşekkür ederek, ünlü yazara katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ahmet Ümit ise imzaladığı kitabını Başkan Erkan Aydın'a hediye etti. Daha sonra kitap günleri kapsamında okurlarının kitaplarını imzalayan yazar, hayranlarıyla sohbet etti. Usta kalemden imza almak isteyen kitapseverlerin oluşturduğu kuyruk, fuar alanının dışına kadar uzadı.

'MUHTEŞEM BİR KALABALIK VAR'

Osmangazi Kitap Günleri'nin ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Ümit, şu ifadeleri kullandı:

'Osmangazi Kitap Günleri'nin ikincisinde burada bulunmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir kalabalık var, okurlarımız burada da bizleri yalnız bırakmadılar. Bugün, Anadolu'nun tarihi üzerine, Anadolu'nun kökleri üzerine Bursa'ya dek güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Osmangazi Belediyesi'nin kitap günlerini devam ettirmesini rica ediyorum, çünkü belediyenin bence en önemli görevlerinden biri halkı kültürle buluşturmaktır. Halkı kültürle buluşturmanın en iyi yollarından biri de kitap günleri. Lütfen bu kitap günlerini geleneksel hale getirelim.'

BURSALI YAZARLAR KİTAPSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Osmangazi Kitap Günleri, Bursalı yazar ve şairler için düzenlenen program ile devam etti. Şiir okumalarının gerçekleştirildiği programda, Bursalı yazarlar eserlerinden örnekler paylaşarak edebiyatseverlerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Kitap günlerinin Bursa'nın kültür ve edebiyat hayatına önemli katkı sunduğunu belirten Bursalı şair ve yazar Duran Saper, 'Fuar çok güzel geçiyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın bu konuda gerçekten kültüre çok büyük hizmetleri var. Biz şairleri, yazarları, edebiyatçıları halkla buluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet bu. Eğitim olmayan yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Bütün ilimler eğitimle ve edebiyatla oluyor. Bizlerin temelden eğitim almasının en güzel tarafı da insanların gençken yetişip ağaç olup meyve vermesi gerekiyor. Bunun da en büyük temsilciliğini yaptı Osmangazi Belediyesi' diye konuştu.

Kitap günlerinde yayınevi standında kitaplarını imzalayan Bursalı yazar Meral Saylar da etkinliğin yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, 'Burası açık hava olması itibarıyla çok güzel, katılımcılar da çok keyif alıyor. Biz de çok keyifliyiz. 'Kitap ve Empati' adlı kitabım inceleme, kurgu, deneme üzerine. İçerisinde 33 kitabın incelemesi, bazıları da kurgu deneme tarzında. Umarım tüm yazarların kitaplarının şansı açık olur' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen kitap günlerini ziyaret eden vatandaşlar da kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, kültür ve sanat etkinliklerinin ilçe sakinleriyle buluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.