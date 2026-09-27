Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Arkeofest, ikinci ve son gününde de tarih ve arkeoloji tutkunlarını Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından düzenlenen 5. Arkeofest, Bursalılara tarihle iç içe bir festival deneyimi sundu.

8 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan festivalin özellikle çocuklara yönelik etkinlikleri yoğun ilgi görürken, Grup Rafadan'ın sahne gösterisi ve konseri, ailelere keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Müze tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Arkeofest, Bursalılara tarihle iç içe bir festival deneyimi sundu.

Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait kazı alanları, mimari canlandırmaları ve geleneksel yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan Aktopraklık Höyük Arkeopark, festivalin son gününde de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

ÇOCUKLAR RAFADAN TAYFA İLE EĞLENDİ

Arkeofest'in ikinci gününde çocukların en büyük ilgisi Grup Rafadan'ın sahne gösterisi ve konserine oldu. Aileleriyle birlikte festival alanına gelen çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenceli anlar yaşadı.

GEÇMİŞE UZANAN UYGULAMALI YOLCULUK

Festivalin ikinci gününde de deneysel arkeoloji atölyeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yontma taştan alet yapımı, bitkilerle kumaş boyama, Neolitik Dönem mimarisi, çarkta çömlek yapımı, Hitit çivi yazısı, sikke basımı ve antik yemek yapımı gibi farklı atölyelere katılan ziyaretçiler, geçmişte kullanılan üretim tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Çocuklar ve ailelerin birlikte katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler, arkeolojik bilgileri yalnızca dinlemekle kalmayıp uygulayarak öğrenme fırsatı buldu.