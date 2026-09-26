Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi tarafından, Neşet Ertaş’ın vefatının 14. yıl dönümü dolayısıyla “Neşet Ertaş’ı Gençlerden Dinliyoruz” başlıklı anma programı düzenlendi. Sanat Akademisi fuaye alanında gerçekleştirilen program, sanatseverleri usta sanatçının hafızalara kazınan türküleri etrafında bir araya getirdi.

BÜYÜK USTANIN HAYATI VE MÜZİK MİRASI ANLATILDI

Gecenin açılışında Neşet Ertaş’ın hayatı, sanat anlayışı ve Türk halk müziğine bıraktığı değer üzerine bir sunum yapıldı. Ertaş’ın eserleriyle Anadolu kültüründe edindiği özel yer ve gelecek kuşaklara bıraktığı zengin müzik mirası katılımcılarla paylaşıldı.

UNUTULMAZ TÜRKÜLERE GENÇ YORUM

Programın müzik dinletisi bölümünde, Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi öğrencileri arasından seçilen genç müzisyenler sahne aldı. Bağlama eğitmeni Doğan Demir’in eşliğinde Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerini seslendiren gençler, usta sanatçının türkülerine kendi yorumlarıyla yeniden hayat verdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği gecede Neşet Ertaş’ın gönüllerde yer eden türküleri, gençlerin sesi ve sazıyla Gaziosmanpaşa’da bir kez daha yankılandı. Vefa gecesi, büyük ustanın eserlerinin genç kuşaklarının yorumuyla yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.