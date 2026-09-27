Sinemalarda bu hafta farklı türlerden dokuz yeni film izleyiciyle buluştu. Aksiyon, korku, komedi ve animasyon türlerindeki yapımların yanı sıra hafta içinde özel gösterimler de gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Marvel'ın efsanevi yapımı Avengers: Endgame'in Encore versiyonunun yanı sıra Üç Harfliler: Mühür, İsyan (Mutiny), Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship), Kahraman Köpek Charlie (Charlie The Wonderdog), Damat Mektebi, Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri (How to Save the Immortal: Elixir of Life), Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats In The Museum: Treasures of Egypt), Kristal Gezegen: Yeni Dünya (The Crystal Planet) ve Linkin Park: Unshatter filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Marvel'ın rekor kıran yapımı Avengers: Endgame, yeni sahneler ve özel Infinity Vision formatıyla Encore versiyonuyla yeniden vizyonda. Thanos'un evrenin yarısını yok etmesinin ardından hayatta kalan Avengers üyeleri, bu yıkımı geri almak için son bir umutla geçmişe uzanan tehlikeli bir plan kurar. Fedakârlık, dostluk ve kapanış temalarını epik bir finalle ele alan film; IMAX, SCX, 4DX ve Infinity Vision formatlarıyla gösterimde.

Mert Uzunmehmet'in yönettiği Üç Harfliler: Mühür, doğmamış bir bebeğin masumiyetine kazınan gizemli bir mühürün Falcı Müzeyyen'i geçmişin en karanlık güçleriyle yüz yüze bırakan ölümcül bir sınava sürüklemesini anlatıyor. Köklü ve sırlarla dolu bir konakta yeni bir sayfa açmaya çalışan Fatma ve ailesinin yaşadığı dehşeti konu alan yapım bazı kaderlerin insanın elinde olmadığı gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor.

Jean-François Richet'in yönettiği İsyan (Mutiny), ünlü iş insanı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulan Cole Reed'in peşine düşenlerden kaçarken cinayetin ardındaki gerçeği araştırmaya başlamasını konu alıyor. İzler onu bir kargo gemisinde faaliyet gösteren yasa dışı bir şebekeye ve beklemediği kadar büyük bir komploya götürür. Jason Statham ve Annabelle Wallis'in başrollerini paylaştığı yapım gerilim ve aksiyon türlerini buluşturuyor.

Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalından ilham alan Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship), en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için Kuzey Işıkları'nın izinde yolculuğa çıkan cesur Gerda'nın hikâyesini anlatıyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer animasyon Kahraman Köpek Charlie (Charlie The Wonderdog), uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra olağanüstü güçler kazanan köpek Charlie'nin, dünyayı tehdit eden kedi Puddy'ye karşı sevdiklerini korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Sermiyan Midyat'ın başrolünü üstlendiği yerli komedi Damat Mektebi, köydeki gençlerin evlenememesi üzerine yıllar sonra memleketine dönen Miran'ın onları değiştirmek için kurduğu Damat Mektebi'nin köydeki yerleşik düzeni nasıl sarstığını anlatıyor.

Rus yapımı animasyon Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri (How to Save the Immortal: Elixir of Life), Külkedisi masalına modern ve eğlenceli bir bakış sunuyor. Güçlü iradeli teyze Kraliçe Brungilda'nın bozulan büyüsüyle derin uykuya dalan Barbara'yı kurtarmak için sihirli Hayat İksiri'ni bulmaya çıkan Ölümsüz Drybone ile sakar şövalye Elijah'ın maceralarını konu alıyor.

David Ayer'ın yönettiği Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast), 26 Eylül Cumartesi günü Sinema Festivali kapsamında özel gösterimle izleyiciyle buluşuyor. Askeri bir uçak kazasından sağ kurtulan Özel Kuvvetler subayı James Belmont'un, sadık savaş köpeği Odin ile birlikte Alaska'nın dondurucu ve ıssız doğasında hayatta kalma mücadelesini konu alan film, Brad Pitt ve J.K. Simmons'ı bir araya getiriyor.

Linkin Park: Unshatter, Chester Bennington'ın kaybının ardından Linkin Park'ın yıllar sonra yeniden bir araya gelerek müziğe dönüş yolculuğunu konu alan belgesel-konser filmi. Film, grubun yeni üyeleri Emily Armstrong ve Colin Brittain ile başlayan yeni dönemi, stüdyo çalışmalarını ve sahneye dönüşünü arşiv görüntüleri, röportajlar ve canlı performanslarla aktarıyor.