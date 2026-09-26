Enez ilçesine bağlı Çandır ve Şehitler köyleri sınırları içerisinde planlanan bentonit ocağı kapasite artışı ve tesis ilavelerine ilişkin ÇED süreci kapsamında 24 Eylül 2026 tarihinde Şehitler Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıda, bölge halkı projeye yönelik itirazlarını yetkililere iletti. Yurttaşlar tarafından hazırlanan 153 itiraz dilekçesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerine teslim edildi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesine bağlı Şehitler Köyü'nde, 'Bentonit Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Hazırlama ile Kırma-Eleme Tesisi, Öğütme Tesisi, Paketleme Tesisi ve Revizyonu' projesine ilişkin ÇED süreci kapsamında Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı, 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili kamu kurumları, yatırımcı ve ÇED firması temsilcilerinin yanı sıra bölge halkı, köy muhtarları ve Keşan Kent Konseyi temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ile bölge köylerinde yaşayan yurttaşlar, projeye ilişkin görüş, kaygı ve itirazlarını dile getirdi. Yurttaşlar; tarım arazileri, su kaynakları, ormanlık alanlar ve yaşam alanları üzerindeki olası etkiler konusunda kaygılarını aktararak bentonit ocağının kapasite artışını istemediklerini açıkça ifade etti.

Karagöz, daha önce Hasköy, Şehitler, Işıklı ve Çandır köylerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında bölge halkı tarafından dile getirilen itirazları da aktararak, projeye ilişkin görüş bildirecek kamu kurumlarına çağrıda bulundu.

KARAGÖZ'DEN İLGİLİ KURUMLARA ÇARPICI ÇAĞRI

İmar, Orman, Devlet Su İşleri ve diğer ilgili kurumların vereceği görüşlerin bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Karagöz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Özellikle rica ediyorum. Buradayız: İmarı, Ormanı, Devlet Su İşleri, Çevre Şehirciliği ve görüş belirtecek tüm kurumlara sesleniyorum: Onlardan şunu özellikle istiyoruz: Bundan sonraki yaşantılarında kendi çocuklarını kedi kumu ile besleyeceklerse olumlu görüş versinler. Yok, 'Bizim çocuklarımız kedi kumu yemez' diyorlarsa, bu köylerin çocukları da kedi kumu yemez: İçlerinden bir kurum dahi olsa hayır uygun değil dediği takdirde bu dosyanın bir daha açılmamak üzere kapanacağını biliyoruz.''

Karagöz'ün bu sözleriyle, bölgenin tarım ve gıda üretiminin korunması konusunda ilgili kurumlara sorumluluk çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Toplantı kapsamında yurttaşlar tarafından hazırlanan 153 adet itiraz dilekçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerine teslim edildi.

Keşan Kent Konseyi tarafından toplantı öncesinde yapılan bilgilendirmelerde, projenin önceki halinde yaklaşık 40 bin dekar alanda 5 köyü kapsadığı, yapılan revizyonla proje alanının 19 bin 940 dekara, etkilenen köy sayısının ise 4'e düşürüldüğü belirtilmişti. Bölge halkı daha önce de projeye yönelik itirazlarını resmi başvurularla ilgili kurumlara iletmişti.

Toplantıda yurttaşlar; topraklarının, su kaynaklarının, tarımsal üretimin, ormanlık alanların ve köy yaşamının korunması yönündeki taleplerini doğrudan yetkililere bir kez daha aktardı.

Keşan Kent Konseyi ise projenin yalnızca bir maden yatırımı olarak değil; bölgenin tarımı, doğal varlıkları, su kaynakları ve köylerdeki yaşamın geleceği üzerindeki etkileriyle birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.