Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 19 Aralık'ta açılacağını belirterek yolculuğun 21 dakikaya düşeceğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'nda ulaşımı rahatlatması beklenen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

Test sürüşüne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Erman Eryılmaz, İBB Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, muhtarlar ve teknik ekipler katıldı.

Test sürüşünün ardından metro telsizine anons geçerek yolculuğu başlatan Aslan, hattın 19 Aralık'ta hizmete açılacağını duyurdu.

'21 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK'

Nuri Aslan, hattın 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluştuğunu belirterek, Ümraniye ile Ataşehir ve Göztepe arasında ulaşım süresinin 21 dakikaya düşeceğini söyledi. Hattın tek yönde 44 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağını ifade eden Aslan, projenin trafik yoğunluğunu azaltacağını ve çevreye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aslan, hattın daha önce yalnızca yüzde 4 ilerleme seviyesindeyken devralındığını, sürecin tamamlanması için araç temini ve inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Metro Fatihi' ifadesini kullanan Aslan, aynı anda çok sayıda metro inşaatının yürütülmesinin önemli bir başarı olduğunu savundu.

40 METRO ARACI HAZIR

Hat üzerinde kullanılacak araçların diğer metro hatlarında da esnek şekilde değerlendirilebildiğini belirten Aslan, 40 metro aracının hazır olduğunu ve bunların bir bölümünün testlerde kullanıldığını söyledi. Aslan, İBB'nin planlı şekilde hareket ettiğini vurgulayarak ilerleyen yıllara ilişkin ulaşım yatırımlarına da değindi.

Konuşmasında bazı yeni metro ve raylı sistem projelerinin takvimine de değinen Aslan, özellikle Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-Beylikdüzü-TÜYAP hattı için kamu yatırım programının onaylanması halinde hızlı şekilde çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Test sürüşünün ardından peron alanlarını da gezen Nuri Aslan, hatta çalışan emekçilerle selamlaşarak kolaylıklar diledi.