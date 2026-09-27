Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu belirterek, ülkenin köklü kültürü, eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, 'Türkiye'mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, 'Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.' dedi.