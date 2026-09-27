İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Turizm Fuarı 2026'ya yaklaşık 30 ülkeden 300 turizm profesyoneli katılırken, fuarda, sektör temsilcileri B2B görüşmeler gerçekleştirdi. TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye turizminin 2026'nın ilk yarısındaki performansına ilişkin verileri paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) resmi iş ortağı olduğu İstanbul Turizm Fuarı 2026, 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 ülkeden 300 uluslararası turizm profesyonelinin katıldığı fuarda oteller, acenteler, turizm yatırımcıları ve sektör temsilcileri bir araya gelerek B2B iş görüşmeleri yaptı.

'Sektör paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform'

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan TTYD Başkanı Oya Narin, İstanbul Turizm Fuarı'nın küresel turizm aktörlerini, otelleri ve acenteleri bir araya getiren önemli bir platform olduğunu belirtti.

Narin, fuarın önümüzdeki yıllarda uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2026'NIN İLK YARISI

Narin'in paylaştığı verilere göre Türkiye, 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını yüzde 21 artırarak OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen dördüncü destinasyon oldu.

Türkiye, 2026'nın ilk 6 ayında 25,7 milyon ziyaretçi ağırlarken, aynı dönemde 25,7 milyar dolar turizm geliri elde etti. İlk yarıda Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ülkelere göre dağılımında Rusya 2,65 milyon, Almanya 2,44 milyon ve İngiltere 1,58 milyon ziyaretçiyle öne çıktı. Turist başına gecelik harcamanın 106 dolardan 109 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik harcamasının ise 122 dolara yükseldiği belirtildi

'REKABET UCUZLUK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMEMELİ'

Narin, turizm sektöründe rekabetin yalnızca fiyat üzerinden değil; hizmet kalitesi, kültür, doğa ve gastronomi gibi unsurlar üzerinden şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin ve savaşların 2027 yılında azalmasını umduklarını belirten Narin, küresel seyahat ortamındaki olası iyileşmenin Türk turizmine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Turizm sektörünün sürdürülebilirliği açısından nitelikli iş gücünün korunmasının önemine dikkat çeken Narin, gençlerin sektöre yeniden kazandırılması gerektiğini belirtti. İç pazarın da turizm sektörünü dış kaynaklı dalgalanmalara karşı dengeleyen önemli bir unsur olduğunu ifade eden Narin, yerli turistlerin seyahat harcamalarının 2025'te yüzde 32,4 artarak 555 milyar lirayı aştığını kaydetti.

TTYD, fuar boyunca 14 numaralı standında farklı ülkelerden yatırımcı ve turizm profesyonellerini ağırlayarak iş birliği görüşmelerini sürdürdü.