Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için yabani ot temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplum sağlığını tehdit edebilecek zararlı canlı oluşumunu önlemek amacıyla yapılan bu çalışmalar, il genelinde düzenli olarak devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri, kentin temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, sokaklar, caddeler, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otları temizlerken, il genelinde kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otlara da müdahalede bulunuyor. Ayrıca Toplum sağlığını tehdit edebilecek yılan, kene gibi zararlı canlıların oluşumunu engellemek amacıyla kapsamlı bir yabani ot temizliği yapılıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Manisa genelinde yılan, kene ve böcek oluşumuna karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yabani otları temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.