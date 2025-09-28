Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak amacıyla başlattığı “Minik Bahçıvanlar” projesi, şehir genelinde büyüyerek devam ediyor. Geyve ve Erenler’de düzenlenen son etkinlikte 320 anaokulu öğrencisi, elleriyle diktikleri çiçeklere can suyu vererek doğayla buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa sevgisini küçük yaşta aşılamak amacıyla ilk kez hayata geçirdiği ve büyük beğeni toplayan “Minik Bahçıvanlar” etkinliği, genişletilerek şehir genelinde okullara yayılıyor.

Bu kapsamda Erenler Anaokulu ve Geyve AlifuatpaşaAnaokulu’nda miniklerle buluşan etkinlik, çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında toplam 320 anaokulu öğrencisi, bahçıvan önlüklerini giyerek mevsimlik saksı çiçeklerini toprakla buluşturdu. Minikler, diktikleri çiçeklere can suyu vererek doğayla olan bağlarını pekiştirdi.

Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okundu. Öğrenciler, kendi elleriyle diktikleri çiçeklere isim vererek onlarla duygusal bir bağ kurdu. Bu özel detay, etkinliği sadece eğitici değil, aynı zamanda duygusal ve anlamlı bir hale getirdi.

Çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmayı amaçlayan “Minik Bahçıvanlar” projesi, her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşarak büyümeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çevreye duyarlı bireyler yetiştirme hedefiyle bu tür sosyal ve eğitici etkinlikleri sürdürüleceği belirtildi.