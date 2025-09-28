Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yeni eğitim-öğretim yılında da “Su Müfettişi” eğitimlerine devam ediyor

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, yeni eğitim-öğretim yılının Su Müfettişi eğitimlerine Sapanca Kemal Yener İlk ve Ortaokulu’nda başladı. Küresel çapta yaşanan kuraklık ve su kaynakları üzerindeki stresin her geçen gün artması ile birlikte gelecek nesiller suyun doğru kullanımı konusunda bilinçlendiriliyor. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığı bilincine varan minikler, Su Müfettişi unvanı ile bilinçli birer tüketici oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), interaktif sunumlar ve animasyon destekli etkinlikler eşliğinde miniklere su kaynakları üzerindeki küresel kuraklık eğilimleri ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemlerini paylaştı.

Sapanca Kemal Yener İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimde, suyun kaynaklardan musluğa kadar olan doğal akışı animasyonlar eşliğinde öğrencilere anlatıldı. Küresel kuraklık ve su kaynaklarının korunmasına dair başlıklar somut örneklerle açıklanırken, minikler günlük hayatta kolaylıkla uygulayabilecekleri su tasarruf yöntemlerini öğrendi.

SORUMLULUK BİLİNCİ ERKEN YAŞTA AŞILANDI

Eğitim sonrasında Su Müfettişi rozetini alan minikler, günlük yaşantılarında ve sosyal çevrelerinde suyun tasarruflu kullanımı konusunda örnek olacaklar. Katılımcılar, küçük hediyelerle motive edilerek sürece aktif şekilde dahil edildi. Minik müfettişler, doğal su kaynaklarını korumaya yönelik somut adımlar atacakları bilinci ile görevlerine başladılar.

TASARRUF ALIŞKANLIĞINDA MİNİKLER ÖRNEK OLACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su kaynaklarımızdaki azalmaya karşı, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Genç yaşta kazanılan tasarruf alışkanlıkları, uzun vadede kentimizin su güvenliğini güçlendirecek en etkili adımlardan biridir. Bu nedenle, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerimize başladık. Eğitimlerimiz aracılığıyla hem bilgi hem de sorumluluk bilinci aşılayarak, sürdürülebilir su kullanımı hedefimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.