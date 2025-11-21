UEDAŞ ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM), öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

BURSA (İGFA) - UEDAŞ ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında'Kaynakların Ortak Kullanımı ve Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü'imzaladı.

Bölgedeki öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlayan protokol kapsamında UEDAŞ, Öğrencilerin sektörü yakından tanıyabilmeleri için teknik geziler, kariyer günleri, enerji temalı yarışmalar ve sosyal-kültürel etkinlikler de programın önemli parçaları arasında yer alıyor. Böylece gençlerin hem teknik donanımını hem de mesleki farkındalığını artıracak bir altyapı oluşturulacak.

EĞİTİMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan protokol çerçevesindeöğretmenlerin mesleki gelişimi de desteklenecek. UEDAŞ; hizmet içi eğitim programları, teknoloji odaklı seminerler ve EĞİTEP çatısı altında sunulacak çeşitli öğretmen gelişim içeriklerine katkı sağlamayı planlıyor. Mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrenciler için ise şirket, tesislerinde staj ve işletmede beceri eğitimi imkanlarında öncelik tanıyarak gençlerin kariyer yolculuğunu güçlendirecek.

GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZ

İş birliğine ilişkin değerlendirmedebulunan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu,'Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek ve onları geleceğe hazırlamak, bölgenin kalkınması için atılacak en değerli adımlardan biri. Bu protokol ile öğrencilerimize mesleki bilgi ve deneyim kazandırmayı, öğretmenlerimizin vizyon ve becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda eğitim kurumlarımızla daha yakın ve verimli bir iş birliği oluşturarak, sahadaki ihtiyaçlara uygun projeler yürütmeyi planlıyoruz. Enerji sektörünün geleceğini gençlerle birlikte inşa ediyor, her fırsatta onlara destek olmanın, bireysel gelişimlerini ve bölgenin sürdürülebilir büyümesini güçlendireceğine inanıyoruz' açıklamasında bulundu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, iş dünyası ve meslek liseleri arasında kurulan köprülerin önemine değinerek, 'Birçok sektörün en büyük açığı olan kalifiye eleman ihtiyacını böyle işbirlikleriyle desteklemek bizim için önemli. Gençlerimizin iş hayatına erken entegre olması kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu işbirliği ile hem mesleki gelişim ilerleyecek hem de sektör ihtiyaçları doğru karşılanabilecek' diye konuştu.