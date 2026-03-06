Konya Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Aydıncı ve Ovakavağı Mahalle Muhtarı Ömer Türkmen tarafından imzalandı.

KONYA (İGFA) - Ovakavağı Mahallesi'nde mevcut sağlık ocağı binasının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yapılacak yeni tesisle birlikte mahalle sakinleri, aile hekimliği sistemi kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha modern ve sağlıklı bir ortamda yararlanabilecek. İmzalanan protokol kapsamında 196 metrekare kullanım alanına sahip yeni Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

KILCA: SAĞLIK TESİSLERİMİZE YENİ BİR HALKA EKLİYORUZ

Protokol imza töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki sağlık yatırımlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti. Ovakavağı Mahallesi'nde eski sağlık biriminin yıkıldığını hatırlatan Kılca, yeni sağlık ocağının hayırlı olmasını diledi.

Yeni sağlık tesisinin Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hayata geçirileceğini belirten Kılca, yapılacak yatırımın Konya'ya ve Karatay'a hayırlı olmasını temenni ederek İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YAVUZ: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KORUYUCU SAĞLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz Ovakavağı Mahallesi'ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin bölge için önemli bir yatırım olacağını belirtti. Sağlık hizmetlerinde son dönemde koruyucu sağlık uygulamalarına daha fazla önem verildiğini ifade eden Yavuz, bu noktada Aile Sağlığı Merkezlerinin büyük bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Konya'nın bu alanda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, başta Karatay Belediyesi olmak üzere belediyelerin sağlık yatırımlarına önemli destek verdiğini belirterek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve katkı sunan tüm belediyelere teşekkür etti.

Yusuf Yavuz ayrıca Konya'nın hayırseverliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade ederek yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını temenni etti.

AYDINCI: BU HİZMETE VESİLE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Aydıncı da Ovakavağı Mahallesi'ne kazandırılacak sağlık tesisi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi. Aydıncı, mahalle halkının selamlarını ileterek projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

MUHTAR ÖMER TÜRKMEN'DEN TEŞEKKÜR

Ovakavağı Mahalle Muhtarı Ömer Türkmen ise mahallelerine kazandırılacak sağlık tesisi dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Ömer Türkmen, yatırımın Ovakavağı Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni etti.