Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarla güzel bir haber daha verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kısa süreli ihtiyaçlara cevap vermek, hastaneye refakatçi olarak gelip kalacak yer bulamayan ve sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi inşa ediyor.

Fotoğrafları ilk kez paylaşan Başkan Alemdar, 'Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Hiç kimse yalnız, kimsesiz hissetmesin ve Büyükşehir'in şefkat elini hep yanında hissetsin istiyoruz' dedi.

Sosyal hizmet merkezi ve misafirhane bölümlerinin yer alacağı 28 odalı konuk evi tesisinin kış gelmeden hizmete alınması hedefleniyor.

KİMSE YALNIZ HİSSETMESİN DİYE:

İhtiyaç anında 1 milyon 123 bin vatandaşın tamamına el uzatan, kimsesizin yanında olan, tüm vatandaşların kendisini yalnız hissetmemesi için sosyal projeler üreten Büyükşehir, yeni projesini hayata geçiriyor. Bir süre önce müjdesi verilen Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi Projesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde hızla devam ediyor. Alemdar, projeye dair fotoğrafları ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

MİSAFİRHANE, SOSYAL HİZMET ALANI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü 28 odalı projenin içerisinde sosyal hizmet merkezi, misafirhane ve sosyal hizmet noktaları yer alacak. Proje tamamlandığında tesis hastaneye refakatçi olarak gelip kalacak yer bulamayan, soğuk kış günlerinde sokakta kalan ve kısa süreli bir yuva, çatı arayan vatandaşlara sıcak bir yuva olacak.

'HİÇ KİMSE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK'

Alemdar şunları söyledi: 'Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Şehrimizde hiç kimsenin kendisini yalnız ve kimsesiz hissetmediği, ihtiyaç duyduğu anda Büyükşehir'in şefkat elini yanında bulduğu bir anlayışla çalışıyoruz. 28 bağımsız bölümüyle otel konforunda hizmet sunacak tesisimizi kış gelmeden tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz'

'DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

'Burası aynı zamanda sosyal hizmet çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdürebileceğimiz önemli bir merkez olacak. Konuk evi ve misafirhane gibi birçok kullanım alanlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Dayanışmayı büyüten, insanımızı koruyan ve gözeten projeleri Sakarya'mızla buluşturmaya devam edeceğiz'

HEDEF KIŞ GELMEDEN TAMAMLAMAK

Başkan Alemdar, projenin soğuk kış günleri gelmeden, kış sezonu öncesi tamamlanarak hizmete alınmasını hedeflediklerini söyledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarında kullanılmak üzere çok amaçlı alanlar da oluşturulacak. Şehrin misafirhanesi gibi çok yönlü, farklı alanlarda kullanılabilecek.

Böylece ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerin daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesine imkân sağlanacak.