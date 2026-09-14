Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve Salihli'de Yaşayan Selendililer Derneği (SEL-DER) tarafından 9. Keşkek ve Cirit Şenliği gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Program, Özgürlük Heykeli önünden kortej yürüyüşüyle başladı. Gümüşçayı Etkinlik Alanı'nda devam eden şenlikte yöresel lezzetler ikram edilirken, cirit gösterileri, yöresel danslar ve halk oyunları vatandaşlarla buluştu. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlik alanındaki programa geçildi. Şenliğe Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eren Ekinci, SEL-DER Başkanı Berkhan Bayşeker ve dernek yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşçayı Etkinlik Alanı'nda kurulan stantlarda Selendi ve yöresine özgü yöresel lezzetler vatandaşlara sunuldu. Etkinliğin geleneksel bölümlerinden olan cirit gösterileri de ilgiyle izlendi. Program, yöresel danslar ve halk oyunlarıyla devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu söyledi. Her derneğe destek olduklarını belirten Başkan Dutlulu, 'Çünkü bu tip festivaller ve organizasyonlar bizler için çok önemli. Biz istiyoruz ki Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece belli bir kesime hitap etmesin, sadece gençlere ya da pop müzikten hoşlananlara hitap etmesin. Herkese destek olsun, herkesin elini tutsun. En önemlisi de gördüğünüz ciritlerimiz ve az önce izlediğiniz oyunlarımız. Kendi kültürümüze, kendi öz benliğimize sahip çıkalım. Yörüklere sahip çıkalım. Atatürk de Yörükleri çok severdi, Yörükler de Atatürk'ü çok severdi. Aynı şekilde ben de Yörükleri çok severim. O yüzden bu tip derneklere destek olmak bizim görevimiz. Her derneğe destek oluyoruz' dedi.





SEL-DER yönetiminin yaklaşık iki ay önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiğini ve gençlerden oluşan bir ekiple karşılaştığını belirten Başkan Dutlulu, 'Derdinizi öyle güzel anlattınız ki 'Ben mutlaka bu şenliğe de katılmak istiyorum' dedim. Sözümü de tuttum. Bu bakımdan da çok mutluyum. Ama inşallah bundan sonraki yıllarda bu şenliklerin daha da güzellerini yaparız, daha da hak ettikleri şekilde gerçekleştiririz' diye konuştu.



SEL-DER Başkanı Berkhan Bayşeker de şenliğin kökler, kültür ve dayanışma etrafında buluşulan önemli bir gelenek olduğunu ifade etti. Ciritin cesaret, dostluk ve birlik ruhunu; keşkeğin ise paylaşma ve bereketi simgelediğini belirten Bayşeker, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi. Bayşeker, etkinliğe destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında ardından Başkan Dutlulu'ya ve Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na hediye takdim edildi.