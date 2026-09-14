Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim ve güvenlik çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapan zabıta ekipleri, yaya geçitleri ile trafik akışını kontrol ederek olası olumsuzlukların önüne geçmek için tedbir alıyor. Ekipler, öğrencilerin okuldan güvenli şekilde ayrılarak evlerine ulaşmalarına da destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde görev başında bulunarak hem öğrencilerin hem de velilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

MESAİ SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLIYOR

Öğrenci ve velilerin güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirmesi amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı önlemler alan zabıta ekiplerinin mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

Öğrenciler okula gelmeden önce okul önlerinde hazır bulunan ekipler, yaya geçitlerinin güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor ve trafik akışını kontrol ediyor.

Öğrencilerin okul girişlerinde herhangi bir sorun yaşamaması için görev yapan ekipler, gün içerisinde de gerekli kontrolleri sürdürüyor. Zabıta ekipleri, okul çıkış saatlerinde de görevlerini sürdürerek öğrencilerin güvenli şekilde okuldan ayrılmalarına ve evlerine ulaşmalarına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılı boyunca çocukların güvenliğini önceleyen uygulamalarını sürdürecek.