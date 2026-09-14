Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz ulaşım tarifesinden yararlanabilmeleri için Kart54 vize işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla başlatılan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'ücretsiz ulaşım' tarifesi devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Kart54 şubelerine gelerek vize işlemi yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, 'İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'ücretsiz ulaşım' tarifemiz devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin ücretsiz ulaşım tarifesinden yararlanabilmeleri için zorunlu olan vize işleminin tamamlanması gerekmektedir. İşlemler Orta Garaj karşısı Taş Bina, Ofis İlçe Durakları, Demokrasi Meydanı, Millet Bahçesi ve Kampüs'te yer alan Kart54 Merkezilerinde yapılabilmektedir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına vize işlemlerini eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlamaları önemle rica olunur. Ücretsiz ulaşım tarifesinden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin mevcut Kart54'lerini belirtilen merkezlerde vize işlemlerinden geçirmeleri yeterlidir' ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi 2,5 yıldır devam eden ücretsiz ulaşım tarifesiyle Sakarya'da ilk ve ortaokul öğrencileri belediye otobüsleri, metrobüs ve ADARAY'la ücretsiz seyahat edebiliyor.