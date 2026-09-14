Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları'nın dördüncüsü 'Alternatif Kamp' başlığıyla düzenlendi. Görme ve ortopedik engelli gençlerin akranlarıyla birlikte yer aldığı kampta katılımcılar, üç gün boyunca kente ve yaşama dair ortak fikirler geliştirerek projeye dönüştürdü.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin gençlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları, dördüncü buluşmasını Alternatif Kamp ile gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor, Nilüfer Kent Konseyi, Alternatif Yaşam Derneği ve Bir Bulut Olsam Derneği ortaklığıyla düzenlenen kampa; görme ve ortopedik engelli gençler ile akranları katıldı.

Üç gün süren program boyunca gençler karma ekipler kurarak aynı masa etrafında çalıştı. Proje yazma eğitimiyle başlayan kampta katılımcılar; takım çalışması, ekip içi iletişim ve fikir geliştirme atölyelerinde önce birbirini tanıdı, ardından kente dair ortak sorunlara çözümler aradı. Kampın akışı, atölye içerikleri ve tüm sosyal etkinlikler tam erişilebilirlik ilkesiyle tasarlandı. Böylece her genç programın aşamalarına eşit ve aktif bir şekilde katıldı.

Kampın son gününde ekipler, hazırladıkları projeleri jüriye sundu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyesi müdürleri projeleri dinleyerek değerlendirdi.

Gençlerin ortaya koyduğu enerjinin ve ortak çalışma kültürünün önemine değinen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, 'Gençlerin fikirlerini özgürce paylaşabileceği ve bu fikirleri somut projelere dönüştürebileceği zeminler oluşturmayı çok önemiyoruz. Burada engellerin değil, bir arada üretmenin ve dayanışmanın gücünü hep birlikte gördük. Nilüfer'in geleceğini, kentine duyarlı ve farklılıklarıyla zenginleşen gençlerimizle birlikte kurmaya devam edeceğiz' dedi.