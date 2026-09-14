Muğla Büyükşehir Belediyesi Gözcüler Evi, Bodrum ve Yatağan Sosyal Hizmet Atölyelerinde yıl boyunca resim çalışmaları gerçekleştiren çocukların eserleri, Yıl Sonu Resim Sergisi'nde sanatseverlerle buluştu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Sosyal Hizmet Atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gözcüler Evi, Bodrum ve Yatağan Sosyal Hizmet Atölyelerinde yıl boyunca resim çalışmaları yapan çocuklar, hazırladıkları eserleri Yıl Sonu Resim Sergisi ile ziyaretçilerin beğenisine sundu.

SOSYAL HİZMET ATÖLYELERİNDE FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİMLER

Resim çalışmalarının yanı sıra Sosyal Hizmet Atölyelerinde çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla İngilizce, satranç, akıl ve zekâ oyunları, matematiksel düşünce, yaratıcı drama, görsel sanatlar, seramik, ahşap ve cam boyama, geri dönüşüm, güzel sanatlara hazırlık ve karakalem gibi farklı branşlarda çalışmalar gerçekleştiriliyor.

ÇOCUKLAR HAYAL DÜNYALARINI TUVALE YANSITTI

Yıl boyunca gerçekleştirilen resim çalışmalarında çocukların sanatsal becerilerini geliştirmeleri, yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri amaçlandı.

Farklı tekniklerle hazırlanan renkli ve özgün eserler, yıl sonu sergisinde aileler ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi sonunda atölye çalışmalarına katılan çocuklara yıl boyunca gösterdikleri emek nedeniyle katılım belgeleri takdim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Atölyelerinde çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri, üretim yapabilecekleri ve sosyal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek.