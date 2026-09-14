Kocaeli İzmit Belediyesinin çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde yeniden başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesinin çocukların eğitim hayatını ve sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden öğrencilerle buluştu.

Proje kapsamında Mehmetçik İlkokulu, Fatma Seher İlkokulu ve Ziya Gökalp İlkokulu'nda öğrencilere Aşevi'nde hazırlanan poğaçalar ve ayran ikram edildi.

OKUL ÖNLERİNDE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE HAZIRLANDILAR

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinde okul önlerinde kurdukları stantlarda öğrencileri karşıladı.

Aşevi'nde üretilen poğaçalar öğrencilere ikram edilirken çocukların güne sağlıklı bir öğünle başlamalarına katkı sunuldu.

ÇOCUKLARA BAŞARI DİLEDİLER

Beslenme Saati uygulamasının ilk gününde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, meclis üyeleri Fatmagül Terzi ve Nazım Gençtürk de okul önlerinde kurulan stantları ziyaret etti.

Çocuklara poğaça ikram eden İrteni ve meclis üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti.

SAĞLIKLI BESLENMEYE DESTEK

Beslenme Saati Projesi ile ilkokul öğrencilerine okul günlerinde sağlıklı ve ücretsiz bir öğün ulaştırılması hedefleniyor. İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yiyecekler, belirlenen okullarda öğrencilere ikram edilirken projenin eğitim öğretim yılı boyunca farklı okullarda da sürdürülmesi planlanıyor.

İzmit Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini ve eğitim hayatını destekleyen sosyal belediyecilik çalışmalarına yeni eğitim döneminde de devam edecek.