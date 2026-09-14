İspanyol cilt bakım markası, konaklama sektörüne olan katkılarını güçlendiriyor ve 2030 yılına kadar Hotel & Spa'nın ekonomik etkisini iki katına çıkararak 102 milyon avroya ulaştırmayı planlıyor.

BARSELONA, İSPANYA (İGFA) - Yüksek performanslı formülleri ve spa deneyimleriyle uluslararası alanda tanınan İspanyol lüks cilt bakım markası Natura Bissé, lüks konaklama sektöründe mükemmelliği ödüllendiren küresel otorite The World's 50 Best Hotels'in 'Resmi Spa Markası' unvanını üst üste ikinci yılda da yeniledi. Dünyanın En İyi 50 Oteli organizasyonu, bu yılki yıllık ödül törenini bu hafta Paris'te gerçekleştirecek.

Yenilenen bu ortaklık, Natura Bissé'nin dünyanın en seçkin otellerindeki varlığını daha da güçlendirirken; üst düzey seyahat ve iyi yaşam (wellness) turizminin eşi benzeri görülmemiş bir büyüme kaydettiği bu dönemde, markanın lüks konaklama sektörüne yönelik uzun vadeli taahhüdünü de pekiştiriyor.

Bu stratejinin bir parçası olarak Natura Bissé, önümüzdeki beş yıl içinde Otel ve Spa kanalına yaptığı yatırımı ikiye katlamayı ve iş hacmini 2025'teki 47 milyon avrodan 2030'a kadar 102 milyon avroya çıkarmayı planlıyor. Hedef, önde gelen otel gruplarıyla stratejik ortaklıkları derinleştirirken, dünyanın dört bir yanındaki konuklara sunulan sağlık ve zindelik deneyimlerini sürekli olarak iyileştirmektir.

Natura Bissé CEO'su Verónica Fisas konuya ilişkin şunları söyledi: 'Günümüzde konaklama sektörü, iyi yaşamın vazgeçilmez hale geldiği yeni lüks anlayışının en önemli itici güçlerinden biridir. The World's 50 Best Hotels ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, kalıcı değer yaratan deneyimler sunmak için en seçkin otellerle yan yana çalışmak şeklinde özetleyebileceğimiz uzun vadeli vizyonumuzu yansıtmaktadır.'

Günümüzde Natura Bissé, The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont ve Grand Hyatt gibi dünyanın en ikonik konaklama markalarının da aralarında bulunduğu, yaklaşık 60 ülkede 400'den fazla lüks tesisle iş birliği yapmaktadır.

Natura Bissé, konaklama ekosisteminin genelinde kapsamlı bir iyi yaşam portföyü sunmaktadır: Markaya 'Dünyanın En İyi Spa Markası' unvanını kazandıran (2018-2021, 2025) imza spa bakımlarından, Ricardo Fisas Natura Bissé Vakfı'nı desteklemek amacıyla La Bottega iş birliğiyle geliştirilen sosyal sorumluluk odaklı otel buklet ürünlerine (amenities) kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

50 Best Genel Müdürü Lorraine Keogh ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Natura Bissé ile ortaklığımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi otelleri, konuklarına unutulmaz deneyimler yaşatmak için sürekli yeni yollar arıyor ve bu süreçte sağlıklı yaşam giderek daha önemli bir yer tutuyor. Natura Bissé'nin uzmanlığı ve dünyanın önde gelen birçok otelle kurduğu uzun soluklu ilişkiler, onları harika bir ortak haline getiriyor.'