Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için kullanım ömrünü doldurmuş köprülerde güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yerinde yeniden yükselen Akyazı Yeniorman Köprüsü, süratle tamamlanarak hizmete açıldı. 20 mahalle ve 2 ilçeyi birbirine bağlayan, 47 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip köprü bölge ulaşımı için güçlü bir bağlantı noktası oldu. Mahalleli isehizmete alınan köprünün ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığını belirterek duydukları memnuniyeti ifade etti.

Akyazı ile Hendek'i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü, modern yapısı ve yenilenen üstyapısıyla bölge ulaşımına kazandırıldı.

Dinsiz Deresi üzerinde inşa edilen köprü, günlük ulaşımı rahatlatacak şekilde planlanırken, aynı zamanda sel ve taşkınlara karşı dayanıklı altyapısıyla uzun yıllar hizmet verecek önemli bir geçiş noktası oldu.

20 mahalle ve 2 ilçeyi bağlayan, binlerce kişinin ulaşımını sağlayan köprü 47 metre uzunluğu ve 16 metre genişliğiyle bölgedeki ulaşım sorunlarını da ortadan kaldırdı. Yeniorman sakinleri ise projeyi memnuniyetle karşıladı.

'SIKINTILAR KÖKTEN ÇÖZÜLDÜ'

Yeniorman Köprüsü'nün hizmete alınmasıyla birlikte bölgede ulaşım önemli ölçüde rahatladığını belirten Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, '20 mahalle ile 2 ilçeyi birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü gerçekten çok güzel oldu. Ulaşımda yaşanan sıkıntı kökten çözüldü. Köprü tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız arasında 'otoban köprüsü' olarak anılmaya başlandı. Emeği geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Yusuf Başkanımıza, mahallem adına teşekkür ediyorum' dedi.

Yeniorman Köprüsü ile eş zamanlı olarak inşa çalışmalarının devam ettiği Mesudiye Köprüsü'nün ince işçilikleri yapılıyor. Bu proje de kısa sürede hizmete alınacak.