Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi kapsamında, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve erken yaşta bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi kapsamında, TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi'nin Nisan sayısı Sakarya genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.
Sakarya Valiliği, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocuklara erişim sağlanıyor. Dergilerle birlikte düzenlenen bilimsel atölye çalışmalarıyla öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.