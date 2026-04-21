KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Üniversite Konferansları serisi kapsamında bilim ve teknoloji dünyasının yetkin ismini ağırladı. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 Nisan'da gerçekleştirilen 'Teknoloji Geliştirme ve Yapay Zekanın Rolü' başlıklı konferansa; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasari Çelebi ve Prof. Dr. Mahmut Durmuş, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Prof. Dr. Mehmet Çelik'in teknoloji ve yapay zeka alanındaki engin birikimine dikkat çekti. Çelik'in TÜBİTAK ve ASELSAN gibi kritik kurumlardaki tecrübelerinin Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi için önemini vurgulayan Prof. Dr. Mantar, bu tür bilimsel buluşmaların güncel teknolojik sorunlara çözüm üretme noktasındaki stratejik değerini ifade etti. Konferansın hem üniversite hem de sanayi için ortak bir vizyon inşasına katkı sunmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

YAPAY ZEKADA STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL REKABET

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi, ASELSAN (E) Genel Müdür Yardımcısı ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, küresel ekonomik dengelerden teknoloji geliştirme süreçlerine uzanan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapay zekanın insan zekasının alternatifi değil, süreçleri hızlandıran bir 'karar destek sistemi' olduğunu belirten Çelik; teknolojik ilerlemenin savunma sanayiinin yanı sıra sivil sektörlere de yayılması gerektiğini vurguladı. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğinin ticarileşme ile taçlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çelik, Türkiye'nin donanım ve yazılım kapasitesini artırarak küresel teknoloji yarışında vizyoner adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İlgiyle takip edilen sunumun ardından, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından Prof. Dr. Mehmet Çelik'e değerli katkılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu. Etkinlik, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.