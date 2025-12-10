Kocaeli İzmit Belediyesi, Fevziye Camii tuvaletlerini geri alarak bakım sonrası vatandaşlara Yeni Cuma'daki gibi ücretsiz hizmet verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kentte ihalesi sona eren alanları yeniden kendi eliyle işleterek vatandaşa ücretsiz ya da uygun fiyatlı hizmet sunma politikasını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıllardır kiracı eliyle ücretli olarak işletilen Fevziye Camii tuvaletleri de belediye tarafından geri alındı.

GEREKLİ BAKIMLAR YAPILACAK

2010 yılından bu yana ücretli şekilde hizmet veren tuvaletler, İzmit Belediyesinin devralmasının ardından kapsamlı bir bakım ve tadilat sürecine giriyor. Belediye ekipleri; hijyen, güvenlik, tadilat, havalandırma gibi iyileştirmeleri kısa sürede tamamlayarak alanı Yeni Cuma Camii tuvaletlerinde olduğu gibi vatandaşlara tamamen ücretsiz şekilde hizmete açacak.