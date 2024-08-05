Kocaeli'de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mutlu Şehir Okulları etkinliği hafta sonunda Ormanya’da gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Ortaya çıkardığı hizmetlerle Kocaeli’de yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle kadın, aile ve çocukların gelişimine önem veriyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri devam ediyor. Hafta sonunda Ormanya’da Mutlu Şehir Okulları projesi kapsamında ebeveynlere ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

AİLE İÇİN KEYİFLİ AKTİVİTELER

Etkinlikler kapsamında 6-10 yaş arası çocuklar için iki günlük eğitim çanta boyama ve paraşüt gibi motor gelişimini destekleyen etkinlikler anne babaların katılımıyla yapıldı. Çocuklar eğlenceli ve öğretici aktivitelere yoğunlaşırken anne ve babalara uzman psikologlar tarafından “Sağlıklı Ebeveyn Tutumları” semineri verilerek aile yapısının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Doğada yapılan bu tür aktiviteler özellikle çocukların duyusal motor gelişimini destekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve ücretsiz olarak verilen Mutlu Şehir Okulları eğitim programlarına katılmak için 0262 3182725 numaralı telefondan iletişim kurabilirsiniz.