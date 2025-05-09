Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Söğütlü’de vatandaşlarla buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Söğütlü’de ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programına katılarak istek, talep ve sorunları yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bugüne kadar Söğütlü’nün yanında olduk. Bunu hizmetlerimizle de ortaya koyuyoruz. İlçemizin ihtiyacı olan altyapı hattı için çalışmalarımızı başlattık. Sosyal yaşam alanı olacak Ritim Park için 13 Mayıs’ta ihaleye çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilçemizin, hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği programda ayrıca Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci, MHP Söğütlü İlçe Başkanı Naim Taşkın, Söğütlü Muhtarlar Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy, önceki dönem belediye başkanları, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Söğütlü vatandaşların bir bir sorularını sorduğu, istek ve taleplerinin not alındığı programda Başkan Alemdar, Söğütlü’de altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve ilçenin sosyal yaşantısına katkı sağlayacak Ritim Park için 13 Mayıs’ta ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Başkan Alemdar, Söğütlü’nün de ihtiyaçları doğrultusunda yatırımları yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar Söğütlü’nün yanında olduk. Bunu hizmetlerimizle de ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da ilçemizin, hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.