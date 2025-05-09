Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Mehmet Akif İlkokulu’nda eğitim gören minik öğrencilerle birlikte, Çayırova Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Yeşil Alanlar, Mutlu yarınlar’ anlayışıyla Çayırova’nın geleceği için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün de miniklerin yeşil çevre bilinci heyecanına ortak oldu.

Çayırova Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’na gelen Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, alanda Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ağaç fidanlarını dikti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de Çayırovalı miniklerin bu heyecanına ortak oldu.

Öğrenciler, mesire alanında kendileri için hazırlanan alanlarda ağaç fidanlarını toprakla buluştururken, erken yaştan çevre ve yeşil bilincini edinmiş oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Her fidan, yarınlara bırakacağımız en güzel miras. Mehmet Akif İlkokulu öğrencilerimizle birlikte doğaya nefes, geleceğe umut olduk” dedi. Fidan dikim programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.