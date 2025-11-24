Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde SAMEK ve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğretmenleriyle buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle SAMEK ve SGM'lerdegörev yapan öğretmenlerle buluştu, günlerini kutlayarak, 'Öğretmenlik, hiçbir ölçüyle tarif edilmeyecek kadar yüce bir meslektir' dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, ilçe halk eğitim müdürleri, şube müdürleri ve kurs öğretmenleri katıldı. Kent Orkestrası müzisyenleri tarafındanicra edilen eserler de etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Kurs eğitmenlerinin anlamlı gününü kutlayan Alemdar, öğretmenlik mesleğinin yüce bir görev olduğunu ifade ederek eğitimciliğin toplum için taşıdığı değeri vurguladı.

'TOPLUMUN GELECEĞİNİ SİZLER İNŞA EDİYORSUNUZ'

Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutlayan Başkan Alemdar şunları söyledi: 'İnsan, dünyaya gelirken nerede ve nasıl doğacağını seçemez ancak doğduktan sonra hayatını şekillendirme, geleceğine yön verme ve kendi yolunu seçme hakkına sahiptir. Bu seçim noktasında ailelerin yanı sıra siz eğitimcilerimizin toplumun geleceğini inşa eden kıymetli bir görev üstleniyorsunuz. Çünkü öğretmenlik; yüce bir meslektir. Gününüz kutlu olsun:'

Yaygın eğitimde bir marka haline gelen SAMEK'lerle, Sakarya'da her gün yeni merkezlerin hayata geçirildiği SGM'lerin toplumda büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, 'SAMEK'lerde 16 kurs merkezi, 130 branşta yoğun bir eğitim dönemi yaşanıyor. SGM'lerimizin bir yenisini de inşallah kısa süre içerisinde Karapürçek ilçemize kazandırmış olacağız. Bu alandaki çalışmalarımızı artırmak, yeni merkez ve kursları bünyemize dahil etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yine Şehir Kütüphanesi, AKM ve AFA Kültür ve Kongre Merkezi'yle sanat çalışmalarına yeni projelerle güç katacağız' dedi.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'nün en tecrübeli eğitmenlerinden Nazan Bayraktar,'2003 yılında rahmetli Aziz Duran başkanımızla başlayan SAMEK yolculuğu, ilk iş eğitim hayatının en önemli dönüm noktası olmuştur. Öğretmenliğin bir meslek olmanın çok ötesinde gerçek bir sanat ve zanaat olduğunu defalarca gördüm, yaşadım, hissettim. Bugün ise mesleki yolculuğuma başladığım yerde aynı sıcaklık aynı samimiyet aynı kardeşlik duygusuyla 24 Kasım Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.

SAKARYA'DA BİR YAŞAM AKADEMİSİ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, 'Geleceğin mimarları olarak büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapıyorsunuz. Sanattan mesleki eğitime, kişisel gelişimden ata sporlarına uzanan yüzlerce branşta'Ben de yapabilirim' duygusunun pekiştiği bir yaşam akademisi sunuyorsunuz. SAMEK'lerde, 2004 yılından 2025 yılına kadar toplam 120 bin 700 kurs açılmış ve 86 bin 611 sertifika kazandırılmıştır.2025 yılı itibarıyla kurumumuz; 16 kurs merkezi, 130 branş, 77 derslik ve haftalık 2 bin 231 ders saati ile hizmet vermeye devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı,kurs eğitmenlerinin gününü kutlayarak, 'Uzun yıllardır yol aldığımız arkadaşlarımızla birlikte burada olmak mutluluk verici. Milli eğitim müdürlüğü olarak siz kıymetli öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Ben böyle özel bir günde burada birlikte olmamıza vesile olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum' diye konuştu. Başkan Alemdar, program sonunda eğitimcilerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi, sohbet etti.