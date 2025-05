Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında SGM’de özel çocuklarla renkli bir buluşma gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Sosyal gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen programa katıldı.

ALEMDAR KONSERE KATILDI, GÖSTERİLERİ İZLEDİ

“Engelleri Birlikte Aşalım, SGM’de Buluşalım” temasıyla düzenlenen programda özel çocuklar ile aileleriyle buluşanBaşkan Alemdar, özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konseri dinledi,halk dansları sahne gösterisini izledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, spor salonunda kurulan aktivite alanını ziyaret eden Başkan Alemdar, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN ÖNEMLİ MESAJ

Konuşmasında “Azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engel duramaz” mesajını gür bir sesle ifade eden Alemdar Sakarya’nın dört bir yanında her an, her yerde yanlarında güçlü şekilde durmaya devam edeceklerini söyledi.

“AZMİN VE KARARLIĞIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL DURAMAZ”

Başkan YusufAlemdar, “Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor; Sizler bizim için engelli değil özel bireylersiniz. Biz bu anlayışla hareket ederek engel tanımadan engelsiz bir dünyada yaşayabilmeniz için el ele veriyoruz. Eğitimlerimizi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm ilçelerinde SGM’ çatısı altında yüzlerce öğrencimiz var. Şunu biliyoruz ki azmin ve kararlığın önünde hiçbir engel duramaz” dedi.

“ENGELSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN DEMEK İÇİN GELDİK”

Programda bir selamlama konuşması yapan SGM öğrencisi Bircan Gülşen, “Hepimiz eşitiz. Engel bazen bir merdiven bazen de bir kelime olabilir ama sevgi ve anlayış varsa engel kalmaz. Bugün engelsiz bir dünya mümkün demek için buradayız. El ele verirsek her şeyi başarabiliriz, engelleri birlikte aşabiliriz” ifadelerini kullandı.

SİMÜLASYONA KATILDI, GÖZ NURU ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Programda Boccia tanıtımı ve para trap atıcılık simülasyonuna katılan Başkan Alemdar, Engelsiz Hobi Atölyesi’nde eğitim gören çocukların el emeği, göz nuru ürünlerini inceleyerek günün anısına hepsiyle fotoğraf çekildi.