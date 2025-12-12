Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Akhisar ilçesinde çıkan yangın afetinden zarar gören üreticilere yüzde 100 hibeli zeytin ve badem fidanı desteği sağladı.

MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesiyle vatandaşların her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler sonucu mağduriyet yaşayan üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesinde meydana gelen yangın felaketinden etkilenen çiftçilere hızla harekete geçilerek fidan desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu'nun raporları doğrultusunda belirlenen, yangından zarar gören üreticilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 100 hibeli zeytin ve badem fidanları dağıtıldı.

Yangından etkilenen 88 üreticiye yönelik ilk fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi. Yeniceköy, Çamönü, Karaköy, Hacıishak, Mecidiye, Dayıoğlu, Selvili, Seyitahmet, Medar ve Kocakağan mahallelerindeki bu üreticilere toplam 8 bin 473 adet zeytin fidanı teslim edildi. Fidan dağıtım törenine; Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Çağlak Yerel Hizmetler İlçe Şefi Mustafa Akoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin doğal afet mağduru üreticilere yönelik desteği kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sona ermeden ilçelerdeki toplam 187 üreticiye daha fidan teslimatı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda; 187 üreticiye 26 bin 469 adet zeytin fidanı, 4 üreticiye 725 adet badem fidanı olmak üzere, afetlerden zarar gören çiftçilere toplamda 29 bin adet zeytin ve badem fidanı ulaştırılmış olacak. Bu destekle, üreticilerin kayıplarını telafi etmeleri ve tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri hedefleniyor.