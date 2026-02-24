TOFAŞ Basketbol A Takımı'nda baş antrenörlük görevine, kulüpte 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük deneyimi bulunan Murat Hüseyin Yılmaz getirildi.

BURSA (İGFA) - 1980 Bursa doğumlu olan Yılmaz, uzun yıllardır TOFAŞ bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Altyapıda farklı yaş gruplarında antrenörlük yaptıktan sonra OYAK Renault ve Mersin Basket'te görev aldı. 2012'de yeniden TOFAŞ'a dönen Yılmaz, 14 sezon boyunca A Takım teknik kadrosunda yardımcı antrenör ve scout olarak çalıştı.

Yılmaz, 2020-2022 yılları arasında A Milli Basketbol Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev aldı. TOFAŞ'ta Ahmet Çakı, Ilias Zouros, Orhun Ene, Hakan Demir, Dimitris Priftis ve Emil Rajkovic gibi baş antrenörlerin ekiplerinde asistan koçluk yaptı.

2025-2026 Sezonu öncesinde A Takım teknik yapılanmamızda 1. Yardımcı Antrenörlük görevine getirilen Murat Hüseyin Yılmaz, Baş Antrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Onvo Büyükçekmece ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Beşiktaş GAİN karşılaşmalarında Baş Antrenör olarak takımımızın başında parkeye çıkmıştır.

TOFAŞ Spor Kulübü, kulüp kültürünü iyi tanıyan ve uzun yıllar değerli katkılar sunan Murat Hüseyin Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.