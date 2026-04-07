SAKARYA (İGFA) - Baharın gelişiyle birlikte Sakarya'nın dört bir yanında doğa uyanırken, parklar, refüjler ve yeşil alanlar Büyükşehir'in 200 bin adet lale, sümbül, çuha çiçeği ve menekşe dikimiyle rengârenk bir görüntüye kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları bahar mevsimine hazır hale getirdi. Kentin dört bir yanında ağaçlar çiçek açarken ekiplerin yaptığı çiçek dikimiyle ortaya doyumsuz bir manzara çıktı.

Ekipler şehrin merkez bölgelerinde 200 bin adet lale, sümbül, çuha çiçeği ve menekşe dikimi yaptı.

Refüjler, parklar ve akıllı kavşaklarda çiçek açtı ve şehir genelinde görsel bir şölen oluştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehrimizin güzelliğine güzellik katan ağaçlar ve özenle toprakla buluşturduğumuz mevsimlik çiçeklerimiz kendini göstermeye başladı. 'Bu Şehir Hepimizin' anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında hemşerilerimizin hafızasında yer edecek görsel alanlar oluşturduk. Sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz' denildi.