Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu, katıldıkları ulusal ve uluslararası festivallerde kazandıkları ödüllerle Manisa'yı başarıyla temsil etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çoksesli Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu, katıldıkları festivallerde elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Korolar, sergiledikleri performanslar ve müzikal başarılarıyla çeşitli kategorilerde ödüllere layık görüldü. Korolar, İzmir'de Tarihi Konak Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen Mozart Akademi 1. İzmir Çocuk ve Gençlik Koroları Festivali ile 6. Çanakkale Çocuk Koroları Festivali ve Şenliği'nde sahne aldı.

Seslendirdikleri eserlerle beğeni toplayan korolar; sahne hâkimiyeti, koro disiplini, estetik yaklaşım, şef-koro uyumu, repertuvar seçimi ve müzikalite gibi alanlarda akademik değerlendirme ödülleri kazandı.

FARKLI FESTİVALLERDEN ÖNEMLİ ÖDÜLLER

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı koroları, Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Korolar Festivali'nde de önemli başarılara imza attı. Çoksesli Gençlik Korosu 'Müzikalite ve Müzikal Dinamiklerde Başarı' ödülünü kazanırken, Çocuk Korosu ise 'Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı' ödülüne layık görüldü. Koroların bir diğer başarısı ise İstanbul'da düzenlenen SANSEV Uluslararası Korolar Festivali'nde geldi. Festivalde sahne alan korolar, 'Çoksesli Halk Müziği Yorumlamada Başarı' ödülünü alarak Manisa'nın kültür ve sanat alanındaki güçlü temsilini bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, genç yeteneklere ve sanata verdiği destekle kültürel üretimi güçlendirmeyi sürdürürken, konservatuvar bünyesindeki korolar da elde ettikleri başarılarla kentin sanat yaşamına değer katmaya devam ediyor.