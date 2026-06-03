Trabzon ve Bayburt sınırlarında yer alan 2 bin 350 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kurulan rüzgar enerji santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete alındı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bölgemize yapılan enerji yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a müteşekkiriz' dedi.

Enerji Bakanlığı tarafından Trabzon-Bayburt, Balıkesir, Eskişehir, Mardin ve Şanlıurfa illerinde hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı toplu açılış töreni ile hizmete alındı.

Trabzon ve Bayburt sınırlarındaki 2 bin 350 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kurulan rüzgar enerji santralinin açılış törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu, MHP Trabzon İl Başkan Vekili Sezai Hacıfettahoğlu ve yatırımcı firma yetkilileri katıldı.

BAŞKAN GENÇ'TEN TEŞEKKÜR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yenilenebilir enerji yatımlarının ülkenin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Bölgemize yapılan bu kıymetli yatırım için hizmetlerin banisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

ŞİRAN'DA GES KURUYORUZ

Yenilenebilir enerji konusunda belediye olarak çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Başkan Genç, 'Daha önce Ortahisar ilçemizde GES'i hayata geçirdik. Şimdi de Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde GES kuruyoruz. Tamamlandığında, diğer GES yatırımlarımızla birlikte belediyemizin bütün enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, kıymetli Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle şehirlerimizi daha ileriye taşıyacağız. Soğanlı'daki bu yatırımın Trabzon'umuza, Bayburt'umuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

120 BİN HANENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Açılışı gerçekleştirilen Soğanlı RES, 23 adet tribünden oluşuyor. Bu santralde üretilecek enerji ile 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak.